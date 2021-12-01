التحالف العربي يعلن إحباط "هجوم وشيك بزورق مفخخ" للحوثيين

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر الأربعاء، أن قواته دمرت زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذه هجوما وشيكا جنوب البحر الأحمر.

إقرأ المزيد

وأفاد التحالف، حسبما نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، بـ"تدمير زورق مفخخ للمليشيا (الحوثية) قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر".

وأشار إلى أن إطلاق الزورق جرى من محافظة الحديدة، متهما قوات الحوثيين بتهديد الحرية الملاحة والأمن الإقليمي والدولي بشكل عام.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: "واس" + وكالات