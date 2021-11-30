التحالف العربي يعلن استهداف موقع للحرس الثوري الإيراني في صنعاء

قالت وسائل إعلام سعودية رسمية، اليوم الثلاثاء، إن التحالف العربي شن ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء من بينها موقع "سري" تابع للحرس الثوري الإيراني.

وحث التحالف المدنيين على عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن ثلاث ضربات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية استهدفت مطار صنعاء، فيما استهدفت ضربة رابعة حديقة.

وهذه واحدة من عدة هجمات شنها التحالف هذا الشهر على العاصمة صنعاء المكتظة بالسكان.

ويتزامن ذلك مع تكثيف الحوثيين هجومهم للسيطرة على مأرب، وهي آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليا في شمال اليمن، كما يكثفون هجماتهم في مناطق أخرى في البلاد.

وتشن جماعة "أنصار الله" الحوثيين هجمات على منشآت سعودية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، وذلك منذ تدخل التحالف في اليمن في مارس 2015 بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء.

المصدر: رويترز