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الكويت..محكمة التمييز تسدل الستار عن قضية "النائب البنغالي" الشهيرة

أخبار العالم العربي

الكويت..محكمة التمييز تسدل الستار عن قضية
Reuters Jamal Saidi
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أصدرت محكمة التمييز بالكويت حكمها في قضية "النائب البنغالي" الشهيرة، وقضت بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه مليونين و710 آلاف دينار.

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هذا وقضت المحكمة بحبس اللواء مازن الجراح ونواف الشلاحي 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم مليون و970 ألف دينار، وحبس حسن الخضر 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 180 ألف دينار، وبعزلهم من الوظيفة، وبحبس النائب السابق صلاح خورشيد 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه 740 ألف دينار كويتي، كما قضت ببراءة النائب سعدون حماد مما نسب إليه.

يذكر أن الأمن الكويتي اعتقل النائب البنغالي في يونيو الماضي، وأسندت النيابة العامة 3 تهم إليه، هي "الاتجار بالبشر والإقامات، وغسل الأموال، والرشاوى"، ضمن قضية فساد مدوية تورط فيها ضباط وشخصيات بارزة في الكويت.

المصدر: "القبس"

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