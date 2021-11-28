وزير الطاقة المصري: توقيع عقود خط الربط الكهربائي مع السعودية

كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، أنه تم توقيع عقود للربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وبين مصر والأردن.

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وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني في عمان إنه تم توقيع عقود للربط الكهربائي مع السعودية.

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وأضاف شاكر، "لدى مصر، خطة طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة، للوصول في عام 2035 إلى ما نسبته 42% من قدرات شبكة الكهرباء من الطاقة المتجددة".

وتابع قائلا: "مصر تسير بخطوط الربط مع دول الجوار وتدرس خط ربط جديد مع أوروبا من خلال الربط مع اليونان وقبرص ومنها إلى أوروبا"، موضحا أن "تقوية الربط مع الأردن يفسح المجال لتبادل القدرات يدعم الرابط مع أوروبا".

ووقعت مصر والسعودية في شهر أكتوبر الماضي بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائي بينهما، ووفقا لوسائل إعلام فإن كلفة المشروع تبلغ 1.6 مليار دولار.

وذكرت وسائل إعلام أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيتيح لمصر إمكانية الربط الكهربائي مع دول الخليج والاستفادة من الاحتياطي اليومي بالشبكة القومية للكهرباء والتي تصل إلى 21 ألف ميغاوات.

المصدر: الغد الأردني+ رؤيا + اليوم السابع