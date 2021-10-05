وزير الكهرباء المصري: خروج مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لحظة تاريخية

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر نقف اليوم أمام لحظة تاريخية وهي خروج مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى النور.

إقرأ المزيد

وأضاف شاكر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، اليوم، الثلاثاء، أن مشروع الربط الكهربائي سيحقق فائدة للبلدين.

وانتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع السعودية، تم فتح مظاريف المناقصة الخاصة بالمشروع والتى تعتبر أهم خطوات البدء فى تنفيذ المشروع، ومن المتوقع أن يتم فتح المظاريف المالية خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء تنفيذ المشروع.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، انتهت من فتح المظاريف الفنية بالمناقصة الخاصة بمشروع الربط بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميغاوات، كاشفا أن فتح المظاريف الفنية تعتبر أهم خطوات البدء فى تنفيذ المشروع وتوقيع العقود بين البلدين.

و أضاف أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة فتح المظاريف المالية التى سيتم بعدها مباشرة توقيع العقود بين الجانبين المصرى والسعودى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء فى إنشاء خطوط نقل الكهرباء يوليو المقبل.

ويتضمن الجدول الزمنى للمشروع تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى 2023 بقدرة 1500 ميجا وات، مشيرا إلى أن باقى القدرات كان مقرر لها أن تدخل تباعا إلى أن تصل إلى 3 آلاف ميغاوات.

وتابع المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعاقدت مع استشارى عالمى ليتولى القيام بالدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين البلدين بعد تعديل مسارات خطوط الكهرباء ونقطة هبوط الكابلات، لافتا إلى أنه سيتم انشاء خطوط النقل ومحطة محولات الخاصة بخط الربط بين البلدين بنظام DC "التيار المستمر" التى تعد الأحدث فى مصر والعام العربى.

و يرى أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيتيح لمصر إمكانية الربط الكهربائى مع دول الخليج والاستفادة من الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء والتى تصل إلى 21 ألف ميغاوات.

المصدر: أخبار اليوم