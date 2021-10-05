مصر والسعودية توقعان عقود مشروع مشترك للربط الكهربائي
Reuters
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وقعت مصر والسعودية، اليوم الثلاثاء، عقود مشروع مشترك للربط الكهربائي بكلفة 1.8 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.
يتبع..
وقعت مصر والسعودية، اليوم الثلاثاء، عقود مشروع مشترك للربط الكهربائي بكلفة 1.8 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.
يتبع..
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