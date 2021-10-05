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مصر والسعودية توقعان عقود مشروع مشترك للربط الكهربائي

مال وأعمال

مصر والسعودية توقعان عقود مشروع مشترك للربط الكهربائي
Reuters
صورة تعبيرية
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وقعت مصر والسعودية، اليوم الثلاثاء، عقود مشروع مشترك للربط الكهربائي بكلفة 1.8 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

يتبع..

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