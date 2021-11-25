مسؤولة مصرية تتعرض لحادث في مطار القاهرة

قالت مصادر أمنية، إنّ رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي، تعرضت لحادث تصادم في محيط مطار القاهرة.

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ونقلت مرسي إلى مستشفى قريب من الحادث لتلقي الإسعافات، بينما تفحص جهات الأمن ملابسات الحادث.

وبحسب مصادر، كانت مايا مرسي، في طريقها إلى مطار القاهرة، لاستقلال طائرة الأقصر لحضور احتفالية طريق الكباش.

المصدر: الوطن