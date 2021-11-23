التلفزيون السعودي ينشر فيديو لحوثيين يختبرون منظومة جوية على طائرة تابعة للأمم المتحدة

نشرت قناة الإخبارية السعودية فيديو "يظهر اختبار عناصر من جماعة أنصار الله الحوثية منظومة جوية في مطار العاصمة اليمنية صنعاء".

ونشرت القناة الفيديو على "تويتر"، وقالت: "فيديو يظهر تنفيذ عدد من عناصر ميليشيا الحوثي لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية عبر استخدام طائرة تابعة للأمم المتحدة أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء".

فيديو يظهر تنفيذ عدد من عناصر ميليشيا الحوثي لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية عبر استخدام طائرة تابعة للأمم المتحدة أثناء الهبوط والإقلاع في #مطار_صنعاء#الإخباريةpic.twitter.com/MnsloSPptJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 22, 2021

المصدر: RT