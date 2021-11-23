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التلفزيون السعودي ينشر فيديو لحوثيين يختبرون منظومة جوية على طائرة تابعة للأمم المتحدة

أخبار العالم العربي

التلفزيون السعودي ينشر فيديو لحوثيين يختبرون منظومة جوية على طائرة تابعة للأمم المتحدة
Reuters
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نشرت قناة الإخبارية السعودية فيديو "يظهر اختبار عناصر من جماعة أنصار الله الحوثية منظومة جوية في مطار العاصمة اليمنية صنعاء".

ونشرت القناة الفيديو على "تويتر"، وقالت: "فيديو يظهر تنفيذ عدد من عناصر ميليشيا الحوثي لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية عبر استخدام طائرة تابعة للأمم المتحدة أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء".

المصدر: RT

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