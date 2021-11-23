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التحالف العربي يعلن عن نتائج هجوم ضخم بدأه فجر اليوم على أهداف عسكرية في صنعاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن عن نتائج هجوم ضخم بدأه فجر اليوم على أهداف عسكرية في صنعاء
AFP
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد جماعة "أنصارالله" الحوثية في محافظة مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأوضح التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم تدمير 12 آلية عسكرية وسقوط 110 عناصر من الحوثيين في استهداف مأرب والبيضاء.

وكان التحالف العربي قد أعلن شن ضربات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصارالله".

وأضاف: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة"، مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع".

المصدر: "واس"

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