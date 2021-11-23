التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن شن ضربات جوية على أهداف عسكرية "مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه "بدأ تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".

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التحالف : بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 23, 2021

وأضاف: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

وتابع أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع".

المصدر: "واس"