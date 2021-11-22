ارتفاع عدد ضحايا انفجار دير الزور إلى 7 قتلى و5 جرحى من الجيش السوري

ارتفع عدد الضحايا بين أفراد الجيش السوري إثر انفجار عبوة ناسفة لدى تفكيكها في حي القصور في دير الزور إلى 7 قتلى، و5 جرحى.

وذكرت وكالة "سانا" أن الانفجار الذي أدى إلى مقتل 3 أفراد من وحدات الهندسة في الجيش السوري، تسبب أيضا بجرح 9 آخرين، توفي منهم لاحقا 4 أفراد، ليرتفع عدد ضحايا انفجار العبوة الناسفة في حي القصور إلى 7 قتلى و5 جرحى.

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وكانت الوكالة نقلت عن قائد شرطة دير الزور إنه "خلال قيام وحدات الهندسة بعملية تفكيك مجموعة ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات إرهابيي داعش ضمن أحد مقراتهم السابقة في حي القصور في المدينة ونتيجة الاحتكاك انفجرت عبوة ناسفة ما أدى إلى استشهاد 3 عناصر".

المصدر: "سانا"