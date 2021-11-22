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سوريا: مقتل 4 عناصر من الجيش في انفجار سيارتهم في دير الزور

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سوريا: مقتل 4 عناصر من الجيش في انفجار سيارتهم في دير الزور
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قتل 4 عناصر من الجيش السوري، اليوم الاثنين، أثناء عملهم على تفكيك مجموعة ألغام من مخلفات تركها تنظيم "داعش" الإرهابي في حي القصور بمدينة دير الزور.

وأفادت مراسلة RT بأن السيارة التي انفجرت كانت تحمل العبوة الناسفة التي فككتها وحدات الهندسة من بادية دير الزور وأثناء عودتهم ونتيجة الاحتكاك انفجرت السيارة ما أدى لاستشهاد أربعة عناصر من وحدات الهندسة في حي القصور بمدينة ديرالزور.

سوريا: مقتل 4 عناصر من الجيش في انفجار سيارتهم في دير الزور
RT

المصدر: RT

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