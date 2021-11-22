معلومات عن ليلى بن خليفة.. أول امرأة في ليبيا تتقدم لخوض معترك الانتخابات الرئاسية

قبل ساعات من قفل الباب أمام الترشح في الانتخابات الليبية، قدمت ليلى سليم بن خليفة أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية لتكون بذلك أول امرأة ليبية تتقدم إلى سباق من هذا النوع.

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وتقدم وسائل إعلام ليبية السيدة بن خليفة على أنها رئيسة حزب الحركة الوطنية، فيما كانت تعرف في السابق على أنها ناشطة مدنية ومسؤولة إدارية في منظمة مواثيق لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن أكثر من 65 مترشحا تقدموا حتى الآن لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في ليبيا في تجربة هي الأولى منذ الاستقلال، وليلى بن خليفة المرأة الوحيدة بين هذا العدد الكبير من الرجال.

يشار إلى أن ليلى بن خليفة وهي من مواليد عام 1975، تنشط في المجال الإعلامي من خلال مداخلاتها مع القنوات التلفزيونية علاوة على مشاركاتها في دورات تدريبية وورش عمل.

ولهذه السيدة التي تعود أصولها إلى مدينة زوارة، الواقعة إلى الغرب من طرابلس، نشاط في مواقع التواصل الاجتماعي.

على سبيل المثال، تكتب ليلة بن خليفة على حسابها في فيسبوك في تعريف مفهوم المشاركة قائلة إن المشاركة تتأسس "كمفهوم عرفي على الاعتراف بالحقوق المتساوية للجماعات والأفراد في إدارة شؤونهم والتحكم بمصائرهم، وعلى القبول بالآخر واعتباره كامل الأهلية والإنسانية بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو اللون ويشمل مفهوم المشاركة السياسية مجمل النشاطات التي تهدف إلى التأثير على صانعي القرار السياسي (كالسلطة التشريعية والتنفيذية والأحزاب) وتأتي أهمية المشاركة السياسية في هذه الأشكال المختلفة في مواقع صنع القرار ومواقع التأثير في كونها تمكن الناس من الحصول على حقوقهم ومصالحهم أو الدفاع عنها ،الأمر الذي يعطيهم في النهاية قدرة للتحكم بأمور حياتهم والمساهمة في توجيه حياة المجتمع بشكل عام".

المصدر: RT