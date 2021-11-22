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ليبيا.. ليلى بن خليفة أول امرأة تقدم أوراق ترشحها لانتخابات الرئاسة

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ليبيا.. ليلى بن خليفة أول امرأة تقدم أوراق ترشحها لانتخابات الرئاسة
المصدر: بوابة الوسط
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تقدمت رئيسة حزب "الحركة الوطنية" في ليبيا، ليلى بن خليفة، بملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وسلمت بن خليفة أوراق ترشحها في مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة الليبية في طرابلس.

وتعد ليلى بن خليفة أول امرأة تترشح للرئاسة في تاريخ البلاد.

وسبق أن أقرت رئيسة حزب الحركة الوطنية الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد يوم 12 نوفمبر الجاري، تمهيدا لترشحها في الرئاسة.

يذكر أن عدد المترشحين الذين تقدموا رسميا بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية أمام الإدارات الثلاث في المفوضية العليا للانتخابات حتى مساء أمس وصل إلى 61 مرشحا.

المصدر: "بوابة الوسط"

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