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ليبيا.. مظاهرات حاشدة غربي البلاد احتجاجا على ترشح القذافي وحفتر للانتخابات الرئاسية

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ليبيا.. مظاهرات حاشدة غربي البلاد احتجاجا على ترشح القذافي وحفتر للانتخابات الرئاسية
Reuters
ليبيا
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تظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة تنديدا بترشح سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.

ولوح متظاهرون في العاصمة بالعلمين الليبي والأمازيغي ورفعوا لافتات باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت وكالة "أ ف ب" إن المتظاهرين داسوا على صور سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر مشطوبة بعلامة حمراء.

وقدم المشير حفتر الثلاثاء ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر، بعد يومين من تقديم سيف الإسلام القذافي ملف ترشحه.

من جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مقاطعة الانتخابات.

والمشري بين الرافضين لقانون الانتخابات وشكك في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي تم وضعها تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعلن المشري اعتزامه تقديم مقترح لإرجاء العملية الانتخابية "إلى 15 فبراير 2022".

وقرر البرلمان الفصل بين الانتخابات الرئاسية التي ينتظر أن تنظم في 24 ديسمبر والانتخابات التشريعية المقررة بعد ذلك بشهر.

المصدر: أ ف ب

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