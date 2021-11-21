العراق: واشنطن تصدر قانونا يجرم الاتجار بالآثار العراقية

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم أن واشنطن أصدرت قانونا يمنع ويجرم الاتجار بالآثار العراقية، فيما يستعد المتحف الوطني لعرض القطع الأثرية الـ17 ألفا المستعادة.

وقال ناظم: "كانت هناك أكبر عمليتي استرداد للآثار خلال العام الحالي، إذ إن العراق ومنذ سنوات لم يسترد قطعا أثرية بهذا العدد".

وأضاف: "في يوليو الماضي شهد استعادة 17 الف قطعة أثرية أثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة مع وفد حكومي".

وتابع: "هذه القطع على الأغلب كانت ألواح طينية مكتوبة بالمسمارية تعد فريدة من نوعها، وقمنا بجردها ونهيئها خلال هذه الأيام لتعرض بمناسبة افتتاح المتحف الوطني أمام المواطنين".

وأشار ناظم إلى أنه "خلال زيارته مع وفد إلى الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، كانت هناك عملية استرداد أخرى تمثلت بـ(لوح كلكامش) الشهير مع (الكبش السومري)، وهما قطعتان مهمتان".

وأكد الوزير العراقي، على أن "هذا الاسترداد جاء نتيجة جهد متواصل من فريق من الوزارة وهيئة الآثار والتراث ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في واشنطن".

المصدر: "السومرية نيوز"