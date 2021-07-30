مع استعادة القطع الأثرية المهربة من واشنطن.. الكاظمي يوجّه بإعادة افتتاح المتحف العراقي

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إعادة افتتاح المتحف العراقي للجمهور والباحثين، عقب استعادة نحو 17 ألف قطعة أثرية كانت مهربة من واشنطن.

وكتب الكاظمي على "تويتر": "بالتزامن مع إعادة 17 ألف قطعة أثرية عراقية مع وفدنا الذي أنهى زيارة ناجحة إلى واشنطن أمس الخميس، وجهنا بإعادة افتتاح المتحف العراقي للجمهور والباحثين، لتكون بداية جديدة لاستلهام قيمنا الحضارية العريقة، وهويتنا الوطنية الأصيلة، وتثقيف أجيالنا بما قدمت هذه الأرض من علوم وثقافات، وإنجازات".

بالتزامن مع إعادة 17 ألف قطعة أثرية عراقية مع وفدنا الذي أنهى زيارة ناجحة إلى واشنطن أمس، وجهنا بإعادة افتتاح المتحف العراقي للجمهور والباحثين؛ لتكون بداية جديدة لاستلهام قيمنا الحضارية العريقة، وهويتنا الوطنية الأصيلة، وتثقيف أجيالنا بما قدمت هذه الأرض من علوم وثقافات، وإنجازات. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) July 30, 2021



وأعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم نجاح بلاده في استرداد أكبر مجموعة أثرية عراقية كانت قد هربت سابقا إلى الولايات المتحدة.

وقال في بيان صحفي إن "عدد الرُقم الطينية المستردة بلغ 17 ألف قطعة أثرية، وقد بذلت جهود كبيرة بذلك من قبل وزارة الثقافة والسياحة والآثار ووزارة الخارجية، فضلا عن جهود سفارتنا في واشنطن، وانتهينا من استرداد هذه القطع من منافذ عديدة كانت موجودة هناك، أبرزها من جامعة كورنيل".

وأضاف أن "عودة هذه القطع إلى بغداد ستكون على متن الطائرة ذاتها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد انتهاء زيارته المهمة إلى واشنطن".

وأشار ناظم، إلى أن "هذا حدث كبير، وآمل في المستقبل القريب العمل الجاد أيضا مع سفاراتنا في العالم، وفي أوروبا تحديدا، لنستعيد بقية آثارنا".

المصدر: وكالات عراقية