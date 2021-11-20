مسؤول أردني ينفي بيع لحوم الحمير في منشآت المملكة

أكد مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن نزار محمود مهيدات أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع لحوم الحمير في عمان، عار عن الصحة.

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ونفى وجود مثل هذه الممارسات في منشآت بيع اللحوم في كافة مناطق الأردن.

وأكد في بيان أصدرته المؤسسة السبت أن كافة المنشآت الغذائية بما فيها أماكن بيع اللحوم تخضع لرقابة دورية مشددة من قبل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها بما فيها الفروع المستحدثة مؤخرا في مختلف محافظات المملكة.

ودعا مهيدات إلى تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والموضوعية والرجوع للمؤسسة والجهات الأمنية المختصة للتأكد من صحة مثل هذه المعلومات قبل تداولها تجنبا لتضليل المواطنين.

ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة على مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني.

المصدر: وسائل إعلام أردنية