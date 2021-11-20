 
مباشر

مسؤول أردني ينفي بيع لحوم الحمير في منشآت المملكة

أخبار العالم العربي

مسؤول أردني ينفي بيع لحوم الحمير في منشآت المملكة
Reuters
مسؤول أردني ينفي بيع لحوم الحمير في منشآت بالمملكة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rs6a

أكد مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن نزار محمود مهيدات أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع لحوم الحمير في عمان، عار عن الصحة.

إقرأ المزيد
الأردن.. الأمن يحذر من شائعات بيع لحوم الحمير وخطف الفتيات وقضم سيدة أذن زوجها
الأردن.. الأمن يحذر من شائعات بيع لحوم الحمير وخطف الفتيات وقضم سيدة أذن زوجها

ونفى وجود مثل هذه الممارسات في منشآت بيع اللحوم في كافة مناطق الأردن.

وأكد في بيان أصدرته المؤسسة السبت أن كافة المنشآت الغذائية بما فيها أماكن بيع اللحوم تخضع لرقابة دورية مشددة من قبل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها بما فيها الفروع المستحدثة مؤخرا في مختلف محافظات المملكة.

ودعا مهيدات إلى تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والموضوعية والرجوع للمؤسسة والجهات الأمنية المختصة للتأكد من صحة مثل هذه المعلومات قبل تداولها تجنبا لتضليل المواطنين.

ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة على مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا