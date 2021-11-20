الأردن.. الأمن يحذر من شائعات بيع لحوم الحمير وخطف الفتيات وقضم سيدة أذن زوجها

حذرت مديرية الأمن العام الأردنية المواطنين من تداول الشائعات حول جرائم لم تحدث، وهدفها الإثارة وزيادة التفاعل على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار المضللة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن، إنه لوحظ مؤخرا قيام بعض الصفحات والحسابات بنشر أخبار مغلوطة حول قضايا وجرائم حدثت في دول أخرى، أو لم تحدث إطلاقا، وتحت عناوين مضللة مثل "سيدة تأكل إذن زوجها" أو "سيدة تعتدي على زوجها بماسورة" أو "شخص يبيع لحوم الحمير" أو "خطف فتيات بالشارع العام" أو "شخص يعطيك بطاقة مخدرة" وغيرها.

وشدد الناطق الإعلامي، على أنه "سيتم ملاحقة مروجي الإشاعات والتعامل معهم وفقا لأحكام القانون"، مشيرا إلى أنه "لا مصلحة لأحد في إضفاء الصورة السلبية والصاقها بالمجتمع الأردني".

وأهاب الناطق بالجميع الحذر من مثل تلك الأخبار وعدم المساهمة بنشرها وإعادة إرسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد والتوثق منها عبر مصادرها الرسمية.

المصدر: "خبرني"