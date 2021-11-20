السودان.. "قوى الحرية والتغيير": رصدنا عمليات تخريب نفذها الانقلابيون

أكد المجلس المركزي القيادي لـ"قوى الحرية والتغيير"، أنه رصد اليوم مجموعات تخريبية تتبع لقوات الانقلابيين قامت بحرق قسم شرطة إدارة النجدة قطاع بحري.

وأضافت أن تلك القوات أقدمت على ذلك "من أجل إيجاد مسوغ لمواصلة أعمال القمع والإخفاء القسري والقتل واستباحة الأحياء والبيوت".

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وأضاف أن "القوات تتوهم بكسر شوكة المقاومة السلمية الجماهيرية المستعصية عليهم والمتمددة يوما بعد يوم، والهادفة إلى الحكم المدني الكامل، مؤكدا أنهم قاب قوسين أو أدنى من ذلك".

وقال المجلس في بيانه: "في عملية خبيثة متسقة مع السقوط الأخلاقي والسلوك الإجرامي الذي يمارسه الإنقلابيون، وليس ببعيد عن إشاعة مظاهر الإنفلات الأمني في العاصمة وبعض المدن الأخرى عبر عصابات النهب والسرقة وترويع المواطنات والمواطنين تمهيداً للانقلاب".

وتابع: "إننا نحذر بحزم السلطة الإنقلابية المجرمة من التمادي في تلك الحيل وأساليب الإجرام والتضليل والخداع، ونؤكد أننا نرصد تحركات قواتهم الاجرامية بدقة، وحشدها لمزيد من القوات الغاشمة التي يجري إعدادها لتخويف وكسر أحياء مدينة بحري الصامدة".

وشددت "قوى الحرية والتغيير" على أن هذه الانتهاكات والقمع الوحشي لم ولن يجر الثائرات والثوار الأحرار إلى مربع العنف، موضحا أن ثورة ديسمبر كانت ومازالت تتمسك بسلاح السلمية واتباع أساليب المقاومة اللاعنفية، وهو ذات السلاح الذي سيجهز على الانقلاب لا محالة، حسب نص البيان.

المصدر: RT