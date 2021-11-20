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سفارة واشنطن تحذر الأمريكيين في السودان

أخبار العالم العربي

سفارة واشنطن تحذر الأمريكيين في السودان
Reuters
احتجاجات في الخرطوم
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حذرت سفارة واشنطن في الخرطوم الأمريكيين من الاقتراب من مناطق التجمعات والاحتجاجات يوم غد الأحد في السودان.

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وقالت السفارة: "تم التخطيط للاحتجاجات في 21 نوفمبر.. وفي الوقت الذي يواصل فيه المنظمون التشجيع على العصيان المدني السلمي، سجلت مواجهات عنيفة في الماضي".

وأضافت: "صدرت تعليمات لموظفي السفارة بالتزام أماكنهم، ونوصي المواطنين الأمريكيين بالبقاء في منازلهم تحسبا لمظاهرات مرتقبة الأحد".

ودعت في بيانها إلى تجنب الحشود والمظاهرات، وتوخي الحذر في محيط التجمعات أو الاحتجاجات الكبيرة.

كما دعت إلى مراجعة خطط الأمان الشخصية الخاصة ومتابعة وسائل الإعلام.

المصدر: RT

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