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سيف الإسلام القذافي يجدد دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية

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سيف الإسلام القذافي يجدد دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية
Reuters
سيف الإسلام القذافي خلال إعلانه الترشح للرئاسة الليبية
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جدد سيف الإسلام القذافي المرشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا الدعوة لليبيين للإسراع في استلام بطاقاتهم الانتخابية، للتصويت في الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وقال القذافي في منشور عبر "فيسبوك": "من أجل أن تستعيد ليبيا سيادتها الوطنية وإرادتها الحرة، وتحافظ على وحدتها، وتتجه للبناء وتعويض ما فاتها، سارعوا لاستلام بطاقاتكم الانتخابية ولا تفوتوا الفرصة".

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وفي 18 نوفمبر الحالي أصدر القذافي أول بيان له دعا من خلاله "كافة الليبيين إلى المشاركة بالمشروع الوطني التصالحي الجامع وإلى الإقبال على العملية الانتخابية".

وقال: "في الوقت الذي تقف فيه ليبيا على أبواب محطة تاريخية، وأمام استحقاق مصيري من شأنه أن يساعدنا في الخروج من الأزمة... أتوجه إليكم يامن تشاطرونني حلم إنقاذ ليبيا من نير الاحتراب والفوضى وادعوكم إلى التوجه واستلام بطاقاتكم الانتخابية من المفوضية العليا للانتخابات في سبيل المشاركة في العملية الانتخابية".

المصدر: RT

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