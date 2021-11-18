سيف الإسلام القذافي يوجه بيانا إلى الليبيين بشأن الانتخابات المقبلة

أصدر سيف الإسلام القذافي، الأربعاء، أول بيان له دعا من خلاله "كافة الليبيين إلى المشاركة بالمشروع الوطني التصالحي الجامع وإلى الإقبال على العملية الانتخابية".

وقال: "في الوقت الذي تقف فيه ليبيا على أبواب محطة تاريخية، وأمام استحقاق مصيري من شأنه أن يساعدنا في الخروج من الأزمة... أتوجه إليكم يامن تشاطرونني حلم إنقاذ ليبيا من نير الاحتراب والفوضى وادعوكم إلى التوجه واستلام بطاقاتكم الانتخابية من المفوضية العليا للانتخابات في سبيل المشاركة في العملية الانتخابية".

وأضاف نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي: "آمل أن تكون استجابتكم واسعة وتفاعلكم إيجابيا".

#عاجل الدكتور #سيف_الإسلام_القذافي في بيان هام للشعب الليبي ليبيا تقف على أبواب محطة تاريخية وأمام استحقاق مصيري للخروج من أزمة الوطن ،،#ليبيا ،، #طرابلسpic.twitter.com/sqImoWp3mU — 🕊 Yasser AL Mejlad (@YasserALMejlad) November 17, 2021

وترفض قوى ليبية، بينها حكماء وأعيان وقادة قوات حكومية ومجالس بلدية، ترشح سيف الإسلام، لأسباب عديدة بينها كونه محكوما بالإعدام محليا لإدانته بارتكاب جرائم حرب، ومطلوبا دوليا للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

من جهته، طالب مكتب المدعي العسكري العام الليبي، مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر إلى حين امتثالهما للتحقيق.

وتقدم 11 شخصا رسميا بطلبات إلى مفوضية الانتخابات للترشح للانتخابات الرئاسية، في وقت تقول فيه المفوضية، إنها "ستقوم بالتدقيق في بيانات المرشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، وبعدها يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب الفصل فيها، ستعلن المفوضية القوائم النهائية".

المصدر: "المرصد الليبية" + وكالات