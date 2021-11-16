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وزير الدفاع الأمريكي يزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع الأمريكي يزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع
Reuters IRAKLI GEDENIDZE
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين
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أفادت وسائل إعلام بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين سيقوم بجولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وأشار مراسل وكالة "رويترز" في البنتاغون في تغريدة على "تويتر"، إلى أن الجولة ستشمل البحرين والإمارات.

بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الزيارة ستبدأ يوم الخميس المقبل.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور.

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ويأتي ذلك بعد أسبوعين من اتصال أوستين بنظيره الإسرائيلي بيني غانتس، الذي بحث معه التصدي "للطموح النووي" الإيراني وغير ذلك من القضايا الأمنية للمنطقة.

وكان أوستين قد زار منطقة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي للتعبير عن امتنانه لحلفاء واشنطن على المساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين وعدد من الأفغان من أفغانستان.

وشملت جولته آنذاك قطر والبحرين والكويت، مع تأجيل الزيارة المقررة للسعودية.

المصدر: RT+وكالات

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