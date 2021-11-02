وزيرا الدفاع الإسرائيلي والأمريكي يبحثان مواجهة "الطموح النووي" لإيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أنه بحث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، مواجهة "الطموح النووي" لإيران.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال غانتس: "تحدثت اليوم مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وناقشنا التنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والأمريكية".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه بحث مع أوستن ملف القواعد الإيرانية في المنطقة، والإجراءات المطلوبة من أجل مواجهة "الطموحات النووية" الإيرانية.

وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره الأمريكي على عقد لقاء قريب، بهدف تعزيز التعاون الأمني ​​بين البلدين، فضلا عن توسيع المباحثات الاستراتيجية.

שוחחתי היום עם מזכיר ההגנה האמריקאי לויד אוסטין. דנו בתיאום בין מערכת הביטחון הישראלית והאמריקאית, בפעילות לדחיקת ההתבססות האיראנית באזור ובפעולות הנדרשות מול שאיפותיה הגרעיניות של איראן. סיכמנו להיפגש בקרוב בכדי לדון בחיזוק שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות והרחבת השיח האסטרטגי. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 2, 2021

المصدر: RT