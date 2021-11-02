 
مباشر

وزيرا الدفاع الإسرائيلي والأمريكي يبحثان مواجهة "الطموح النووي" لإيران

أخبار العالم

وزيرا الدفاع الإسرائيلي والأمريكي يبحثان مواجهة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rn9t

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أنه بحث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، مواجهة "الطموح النووي" لإيران.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال غانتس: "تحدثت اليوم مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وناقشنا التنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والأمريكية".

إقرأ المزيد
إسرائيل تطلق تدريبات غير مسبوقة تحاكي حربا شاملة ضد
إسرائيل تطلق تدريبات غير مسبوقة تحاكي حربا شاملة ضد "حزب الله" وسط اضطرابات داخلية

وأضاف أنه بحث مع أوستن ملف القواعد الإيرانية في المنطقة، والإجراءات المطلوبة من أجل مواجهة "الطموحات النووية" الإيرانية.

وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره الأمريكي على عقد لقاء قريب، بهدف تعزيز التعاون الأمني ​​بين البلدين، فضلا عن توسيع المباحثات الاستراتيجية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا