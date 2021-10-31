إسرائيل تطلق تدريبات غير مسبوقة تحاكي حربا شاملة ضد "حزب الله" وسط اضطرابات داخلية

أطلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية تدريبات واسعة النطاق للجبهة الداخلية تعد الأولى من نوعها، وهي تحاكي سيناريو نشوب حرب شاملة ضد "حزب الله" اللبناني، بالتزامن مع اضطرابات داخل البلاد.

وأكد رئيس هيئة الأركان في قوات الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي، إيتزيك بار، أن التدريبات التي تنطلق اليوم الأحد وتنتهي الخميس القادم ستحاكي، لأول مرة، سيناريو اندلاع نزاع عسكري شامل بالتزامن مع اندلاع اضطرابات داخل البلاد، موضحا أن ذلك يأتي بغية التأكد من استخلاص أجهزة الاستجابة السريعة، منها الجيش والشرطة وخدمات الإطفاء والإسعاف، الدروس من أحداث المايو الماضي، عندما شهد عدد من المدن العربية تصعيدا أمنيا بالتزامن مع الجولة الجديدة من القتال حول قطاع غزة.

وبالإضافة إلى سيناريو هجمات صاروخية مكثفة عبر الحدود من أراضي لبنان، تم إعداده استنادا إلى التقارير الاستخباراتية الحقيقية، ستشمل التدريبات التعامل مع احتمال استخدام "حزب الله" أسلحة كيميائية ضد الجيش ومرافق البنى التحتية في داخل إسرائيل.

وستتدرب قوات الجبهة الداخلية على تنفيذ عمليات إجلاء واسعة النطاق من المناطق الحدودية والتعامل مع اكتظاظ المستشفيات في الشمال.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"