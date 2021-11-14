الملك الأردني يصدر عفوا خاصا عن 155 مدانا بجرم "إطالة اللسان"

أصدر الملك الأردني عبد الله الثاني عفوا خاصا عن 155 محكوما بجرم "إطالة اللسان" على الملك وإسقاط كل العقوبات المترتبة عن هذا الجرم.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأن "الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على إصدار عفو خاص عن المحكومين بجرم إطالة اللسان".

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وأضافت أن "العفو الخاص تضمن إسقاط كامل العقوبة عن 155 محكوما".

وكان العاهل الأردني وجه الحكومة الشهر الماضي لدراسة جميع القضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان"، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات الأردني على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى ثلاث سنوات لمن يدان بـ"إطالة اللسان" على مقام الملك شفهيا أو خطيا أو إلكترونيا أو عبر صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته.

المصدر: "بترا" + RT