الحوثيون يتهمون القوات الحكومية بإعدام أسرى في الساحل الغربي

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثية) القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بإعدام 10 من عناصر الجماعة المحتجزين لديها في الساحل الغربي من البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، في بيان وزعه اليوم الأحد "مركز الإعلام الثوري" أن هؤلاء الأسرى الـ10 أعدموا رميا بالرصاص من قبل "مرتزقة العدوان في الساحل الغربي"، دون شرح مزيد من التفاصيل.

ووصفت اللجنة هذا الإعدام المزعوم بأنه "تصرف همجي وعدوان يتنافى مع أبسط الحقوق والأخلاق والقيم الدينية والإنسانية"، داعية الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إلى "إدانة الجريمة والتحرك الجاد لملاحقة مرتكبيها لمحاكمتهم" و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى وحفظ حقوقهم".

ولم يقدم الحوثيون بعد أي أدلة تثبت صحة ادعاءاتهم.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات في الساحل الغربي، مع انسحاب القوات المشتركة للحكومة المعترف بها دوليا من المدينة الحدودية الاستراتيجية.

المصدر: "مركز الإعلام الثوري"