اليمن..الحوثيون يستعيدون مواقعهم بمنطقة "استراتيجية" بعد انسحاب القوات الموالية للحكومة الشرعية منها
Reuters HANDOUT
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أفاد مسؤولون في اليمن والأمم المتحدة بانسحاب قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا من مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية، مما سمح للحوثيين باستعادة مواقعهم، وفق "أسوشيتد برس".
هذا وأشارت القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، إلى أنها "أعادت نشر قوات من الحديدة لأنه لم تكن هناك حاجة للبقاء في المدينة"، وسط اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة.
وانتقدت القوات المشتركة، الحكومة اليمنية، لعدم سماحها لهم باستعادة السيطرة على المدينة من الحوثيين، معتبرين أن "الحوثيين انتهكوا مرارا اتفاق 2018 الذي أنهى هجومهم على الحديدة".
المصدر: "أسوشيتد برس"
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