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الحوثيون يعلنون إسقاط سادس طائرة تجسس أمريكية الصنع من نوع "سكان إيغل"

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الحوثيون يعلنون إسقاط سادس طائرة تجسس أمريكية الصنع من نوع
Reuters HANDOUT
عنصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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اعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، عن "إسقاط طائرة تجسسية نوع "سكان إيغل" (Scan Eagle) أمريكية الصنع،"، صباح اليوم السبت.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب".

وأضاف: "تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب وسيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا"، مشيرا إلى أن "هذه الطائرة  تعتبر هي السادسة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام".

المصدر: RT

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