 
مباشر

شكري يثني على الجناح المصري في إكسبو دبي 2020 (صور)

أخبار العالم العربي

شكري يثني على الجناح المصري في إكسبو دبي 2020 (صور)
Reuters
وزير الخارجية المصري سامح شكري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqe2

أثنى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال زيارته لمعرض إكسبو 2020 بمدينة دبي على الجناح المصري بالمعرض ووصفه بالمتميز، وما يوفره محتواه من إطلالة على تاريخ مصر وحضارتها العريقة.

إقرأ المزيد
نقل تابوت فرعوني بهيئة آدمية من مصر إلى دبي (فيديو)
نقل تابوت فرعوني بهيئة آدمية من مصر إلى دبي (فيديو)

وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " خلال زيارته لمعرض إكسبو2020 دبي الوزير سامح شكري يثني على الجناح المصري المتميز وما يوفره محتواه من إطلالة على تاريخ مصر وحضارتها العريقة وعلى رؤية الدولة المصرية وتحركها نحو المستقبل، فضلا عما يُتيحه من عرض لفرص الاستثمار ومقاصد الجذب السياحي بمصر".

شكري يثني على الجناح المصري في إكسبو دبي 2020 (صور)
شكري يثني على الجناح المصري في إكسبو دبي 2020 (صور)
شكري يثني على الجناح المصري في إكسبو دبي 2020 (صور)

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا