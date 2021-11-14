شكري يثني على الجناح المصري في إكسبو دبي 2020 (صور)

أثنى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال زيارته لمعرض إكسبو 2020 بمدينة دبي على الجناح المصري بالمعرض ووصفه بالمتميز، وما يوفره محتواه من إطلالة على تاريخ مصر وحضارتها العريقة.

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وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " خلال زيارته لمعرض إكسبو2020 دبي الوزير سامح شكري يثني على الجناح المصري المتميز وما يوفره محتواه من إطلالة على تاريخ مصر وحضارتها العريقة وعلى رؤية الدولة المصرية وتحركها نحو المستقبل، فضلا عما يُتيحه من عرض لفرص الاستثمار ومقاصد الجذب السياحي بمصر".

خلال زيارته لمعرض #إكسبو_2020_دبي... الوزير #سامح_شكري يُثني على الجناح المصري المتميز وما يوفره محتواه من إطلالة على تاريخ مصر وحضارتها العريقة وعلى رؤية الدولة المصرية وتحركها نحو المستقبل، فضلا عما يُتيحه من عرض لفرص الاستثمار ومقاصد الجذب السياحي بمصر.@EgyptExpo2020pic.twitter.com/YD6mhWnZVn — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) November 14, 2021

المصدر: RT