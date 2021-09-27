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نقل تابوت فرعوني بهيئة آدمية من مصر إلى دبي (فيديو)

الثقافة والفن

نقل تابوت فرعوني بهيئة آدمية من مصر إلى دبي (فيديو)
الصورة من حساب EgyptExpo2020 على "تويتر"
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استقبل موقع إكسبو 2020 دبي تابوتا فرعونيا اكتشف حديثا في مصر، ليرحب بزوار الجناح المصري خلال الحدث العالمي.

وشرح المفوض العام لمصر في إكسبو 2020 دبي أحمد مغاوري في حديث لشبكة CNN، أن التابوت الفرعوني يعد إضافة إلى مزايا الجناح المصري وما يحمله من رسائل إلى العالم خلال المشاركة في الحدث العالمي.

وأوضح أن هذه القطعة الأثرية تحمل الكثير من المعاني وتحقق الغرض من عرضها داخل الجناح المصري، إذ تبرز تاريخ مصر وحضارتها العريقة، مشيرا إلى أن هذا التابوت الفرعوني يكمل الرسالة التي يقدمها الجناح المصري، أي التعريف بالمصري القديم في المنظومة الحضارية التي ترتكز على الأخلاق، وفقا لمبادئ تعرف باسم "ماعت" (الحق، والنظام، والعدالة) من أجل حياة أبدية بعد الموت. 

وأشار مغاوري إلى أن التابوت يعود للكاهن بسماتيك ابن بادي أوزير، الذي عاش نهاية عصر الدولة الحديثة حوالي 1550-1069 قبل الميلاد، وفي تلك الفترة بدأت التوابيت تتخذ دور المقابر من حيث أشكالها، وزخارفها، ونصوصها، والتي يمكن أن يبعث فيها المتوفى من جديد، حسب المعتقد المصري القديم.

المصدر: CNN + RT

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