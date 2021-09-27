نقل تابوت فرعوني بهيئة آدمية من مصر إلى دبي (فيديو)
استقبل موقع إكسبو 2020 دبي تابوتا فرعونيا اكتشف حديثا في مصر، ليرحب بزوار الجناح المصري خلال الحدث العالمي.
وشرح المفوض العام لمصر في إكسبو 2020 دبي أحمد مغاوري في حديث لشبكة CNN، أن التابوت الفرعوني يعد إضافة إلى مزايا الجناح المصري وما يحمله من رسائل إلى العالم خلال المشاركة في الحدث العالمي.
التابوت الأثري الخاص بالكاهن #بسماتيك ذو الهيئة الآدمية ينضم لجناح #مصر بمعرض #اكسبو_دبي ٢٠٢٠— مؤسسة دبي للإعلام (@dubaimediainc) September 23, 2021
إضافة إلى مجموعة من المستنسخات الأثرية الخاصة بالملك #توت_عنخ_أمون تتضمن قناعه الذهبي، تابوته الخاص، وكرسي المناسبات إلى جانب كرسي العرش الذهبي@egyptexpo2020@Expo2020Dubaipic.twitter.com/Z7s96yezNx
وأوضح أن هذه القطعة الأثرية تحمل الكثير من المعاني وتحقق الغرض من عرضها داخل الجناح المصري، إذ تبرز تاريخ مصر وحضارتها العريقة، مشيرا إلى أن هذا التابوت الفرعوني يكمل الرسالة التي يقدمها الجناح المصري، أي التعريف بالمصري القديم في المنظومة الحضارية التي ترتكز على الأخلاق، وفقا لمبادئ تعرف باسم "ماعت" (الحق، والنظام، والعدالة) من أجل حياة أبدية بعد الموت.
The arrival of The ancient coffin of "Psamtik" to #Expo2020— EgyptExpo2020 (@EgyptExpo2020) September 23, 2021
لحظة وصول تابوت الكاهن بسماتيك إلي مقر الجناح المصري في #اكسبو_2020#Egypt#LegacyXfuture#مصر_في_إكسبو@expo2020dubaipic.twitter.com/qCO4x67LjY
وأشار مغاوري إلى أن التابوت يعود للكاهن بسماتيك ابن بادي أوزير، الذي عاش نهاية عصر الدولة الحديثة حوالي 1550-1069 قبل الميلاد، وفي تلك الفترة بدأت التوابيت تتخذ دور المقابر من حيث أشكالها، وزخارفها، ونصوصها، والتي يمكن أن يبعث فيها المتوفى من جديد، حسب المعتقد المصري القديم.
The ancient coffin of Psamtik arrives at Egypt’s pavilion in @expo2020dubai— EgyptExpo2020 (@EgyptExpo2020) September 23, 2021
تابوت الكاهن بسماتيك يصل إلي جناح مصر بمعرض #أكسبو_دبي 2020#Expo2020#Expo2020Dubai#LegacyXfuture#Egyptpic.twitter.com/SnBGjyRll9
The ancient coffin of Psamtik arrives at Egypt’s pavilion in @expo2020dubai— EgyptExpo2020 (@EgyptExpo2020) September 23, 2021
تابوت الكاهن بسماتيك يصل إلي جناح مصر بمعرض #أكسبو_دبي 2020#Expo2020#Expo2020Dubai#LegacyXfuture#Egyptpic.twitter.com/SnBGjyRll9
المصدر: CNN + RT
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