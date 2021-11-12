السعودية تعلن إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بإحدى الشاحنات القادمة للمملكة (فيديو)

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاغون، عثِر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

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وأوضحت الهيئة أنه قدمت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ الحديثة، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها، عثر على 2,302,325 حبة كبتاغون مخبأة داخل تجويف في أرضية الشاحنة تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية على امتداد أرضيتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "مضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقا لأحد أبرز مرتكزات استراتيجيتها الممثل في أمن وحماية المجتمع"، كما أكدت أنها "تعمل باستمرار على توحيد وتعزيز الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها".

🎥#فيديو | إحباط تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاغون عُثر عليها مُخبأة بطريقة فنية داخل تجويف أرضية شاحنة قادمة للسعودية عبر منفذ الحديثة#عكاظ#عاجلhttps://t.co/SUBoQviLdbpic.twitter.com/oqLBa2NsMh — عكاظ (@OKAZ_online) November 12, 2021

المصدر: "واس" + "عكاظ"