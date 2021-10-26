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السعودية: إحباط تهريب 5.24 مليون قرص إمفيتامين بحاوية عنب

أخبار العالم العربي

السعودية: إحباط تهريب 5.24 مليون قرص إمفيتامين بحاوية عنب
الصورة من "عكاظ"
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أعلنت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء "إحباط مخطط إجرامي لتهريب 5,246,000 قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي".

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي إن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب 5,246,000 قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي".

وأوضح أن "العملية تمت بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتم القبض على مستقبليها في مدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم مقيمان من الجنسية الأردنية ومقيم من الجنسية السورية".

السعودية: إحباط تهريب 5.24 مليون قرص إمفيتامين بحاوية عنب
الصورة من "عكاظ"

المصدر: "عكاظ"

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