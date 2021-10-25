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السعودية.. القبض على مقيم بحوزته أكثر من 101 كغم من القات - صورة

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السعودية.. القبض على مقيم بحوزته أكثر من 101 كغم من القات - صورة
Reuters AHMED YODRI
الشرطة السعودية - أرشيف
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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية القبض على مقيم يحمل الجنسية الباكستانية وبحوزته أكثر من 101 كغم من مادة القات المخدرة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد محمد المغامدي، إن "المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن دوريات الأمن في محافظة القنفذة من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، وبحوزته 101 كيلو و250 غراما من مادة القات المخدر".

وأضاف: "المواد المخدرة كانت مخبأة داخل شاحنة يقودها المتهم".

وأشار إلى أنه جرى إيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.


المصدر: وكالات سعودية

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