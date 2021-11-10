ميقاتي: نحن مع بقاء ملف انفجار مرفأ بيروت بيد القاضي بيطار ولا نتدخل في القضاء

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم، أنه مع بقاء ملف انفجار مرفأ بيروت بيد المحقق العدلي طارق البيطار، وقال: "نحن لا نتدخل في القضاء".

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وإثر لقائه مطران بيروت للروم الارثوذكس، المتروبوليت الياس عودة، رد ميقاتي على سؤال حول ما إذا كان مع بقاء ملف انفجار المرفأ في يد القاضي بيطار، قائلا: "نحن مع بقاء الملف في يده ولا نتدخل في القضاء".

7/7 الذي يجب أن يأخذ دوره بطريقة عادلة وتتبعه قوانين موحدة ونتمكن على الوصول الى نتيجة مع المحافظة على الدستور الذي هو فوق كل القوانين.

سئل: هل انت اليوم مع بقاء الملف في يد القاضي بيطار اجاب: نحن مع بقاء الملف في يده ولا نتدخل في القضاء#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتي#لبنان#pcmpic.twitter.com/winW1LxTus — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 10, 2021

وأضاف "أطلعت صاحب السيادة على الخطوات التي تقوم بها الحكومة وهو يعرف بان لا عصا سحرية، ولكن علينا أن نكون الى جانب المواطن ونشعر بهمه ونسعى لازالة الثقل الكبير عن كاهله خصوصا في القضايا المعيشية".

وكشف ميقاتي أنه سيطلق غدا من السراي الحكومي مبادرة بعنوان "B5"، وقال: "ستعود بيروت ساحة للأعمال وهذه المبادرة محصورة بالمناطق التي تضررت في 4 آب، ويقوم بها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهدفها إعطاء المساعدات اللازمة للمؤسسات التجارية لتعود لسير عملها الطبيعي".

4/7 اضاف: تحدثنا في تداعيات انفجار ٤ أب وما اصاب هذه المنطقة بالذات، وحتى الآن لم تأت الحلول المطلوبة. أعلمت صاحب السيادة عن إطلاق مبادرة غدا بعد الظهر من السراي الحكومي تحت عنوان "B5"، ... — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 10, 2021

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء الللبناني