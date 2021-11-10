الأردن.. إجراءات جديدة بخصوص كورونا للقادمين من سوريا عبر معبر جابر

قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اعتماد إجراء فحص (PCR) داخل مركز جابر الحدودي الأردني مع سوريا، لجميع القادمين من الأراضي السورية إلى المملكة.

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وأوضح الفراية أن تلك الإجراءات تأتي نظرا لزيادة مستوى انتشار فيروس كورونا في الأراضي السورية بحسب التقارير الواردة ولغايات الحفاظ على صحة وسلامة الأردنيين للحيلولة دون انتقال العدوى من خلال المسافرين القادمين عبر مركز حدود جابر.

وقال الفراية، في تعميم، إن على السوريين الانتظار لحين صدور نتيجة الفحص المخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنه في حال ثبوت إصابة شخص ما سيتم إعادته إلى أراضيه.

وبين التعميم، أن الأمر ذاته ينطبق على جميع المواطنين الأردنيين القادمين للمملكة وحتى الحاصلين على شهادة المطعوم الأردني وعلى أن يصار إلى إجراء فحص (pcr) لهم داخل المركز الحدودي دون انتظار النتيجة والاكتفاء بالعزل المنزلي حسب الآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة في حال ثبوت الإصابة.

المصدر: عمون