الكويت.. تبرئة الشاعر الساير من الإساءة للذات الأميرية

قضت محكمة الجنايات في الكويت ببراءة الشاعر جمال الساير من تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية ونشر أخبار كاذبة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة في وقت سابق، إلى الساير تهم "الإساءة إلى الذات الأميرية والعيب على صلاحياتها، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة، وإساءة استعمال الهاتف، على خلفية تغريدات له".

وخلال التحقيق أنكر الساير التهم، مؤكدا أنه "دائما ما يردد (سمعا وطاعة لصاحب السمو)"، وأن "ما دونه على (تويتر) هدفه النصح بأسلوب أهل الكويت المخلصين، وأنه غير مسؤول عن تفسير أقواله بشكل خاطئ".

وكتب الساير على "تويتر" عقب حكم البراءة: "لله الحمد والفضل والمنة على حكم البراءة، شكرا لقضائنا العادل"، متوجها بالشكر لكل من دافع عنه.

لله الحمد والفضل والمنة على حكم البرآءة ، شكراً لقضائنا العادل ، شكراً للأخوة في مكتب الصدارة الأستاذ مشاري النويف والأستاذ مساعد الزامل ، وكذلك الأستاذ هاني حسين على دفاعه عني تطوعاً ، وأشكر كل مَنْ سأل مِنْ داخل الكويت وخارجها ، وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه . — جمال الساير (@rayatalshaab1) November 9, 2021



المصدر: "الجريدة الكويتية"