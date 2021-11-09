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الكويت.. تبرئة الشاعر الساير من الإساءة للذات الأميرية

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الكويت.. تبرئة الشاعر الساير من الإساءة للذات الأميرية
Reuters
الكويت - أرشيف
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قضت محكمة الجنايات في الكويت ببراءة الشاعر جمال الساير من تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية ونشر أخبار كاذبة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة في وقت سابق، إلى الساير تهم "الإساءة إلى الذات الأميرية والعيب على صلاحياتها، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة الدولة، وإساءة استعمال الهاتف، على خلفية تغريدات له".

وخلال التحقيق أنكر الساير التهم، مؤكدا أنه "دائما ما يردد (سمعا وطاعة لصاحب السمو)"، وأن "ما دونه على (تويتر) هدفه النصح بأسلوب أهل الكويت المخلصين، وأنه غير مسؤول عن تفسير أقواله بشكل خاطئ".

وكتب الساير على "تويتر" عقب حكم البراءة: "لله الحمد والفضل والمنة على حكم البراءة، شكرا لقضائنا العادل"، متوجها بالشكر لكل من دافع عنه.


المصدر: "الجريدة الكويتية"

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