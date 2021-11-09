مغاربة الخارج يطالبون "الإنتربول" باعتقال ضابط جزائري دعا لتنفيذ هجمات في المغرب (فيديو)

حرر مغاربة مقيمون بالخارج بلاغا للشرطة الدولية "الإنتربول"، طالبوا فيه باعتقال الضابط الجزائري المتقاعد برتبة عقيد مختار مديوني، على خلفية دعوته لأعمال إرهابية في المغرب.

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وقال أصحاب البلاغ إنهم يتهمون مديوني "بالتحريض على الإرهاب والدعوة علنا عبر وسائل الإعلام المرئية لتفجيرات إرهابية داخل التراب المغربي وقتل المدنيين العزل في مدن كالرباط والدار البيضاء ومراكش".

وذكر موقع rue20 المغربي نقلا عن عدة مصادر أن الإنتربول تلقى فيديو ومعلومات شخصية حول المتهم الذي تحدثت بعض المصادر عن تاريخه الأسود.

وكان مديوني قد طالب عبر برنامج تلفزيوني بثته قناة "الحياة" الجزائرية عناصر جبهة البوليساريو بشن هجمات على الأراضي المغربية وألا يقتصر ذلك على الأقاليم الجنوبية، ويشمل مدينتي الدار البيضاء ومراكش.

وخاطب عناصر البوليساريو بالقول: "يا صحراوى الذين يبتغون الاستقلال، موتوا واستشهدوا على بلادكم، وحولوا الحرب حتى داخل الأراضي المغربية بغرض خلق الرعب وسط المجتمع المغربي".

المصدر: موقع "rue20" المغربي