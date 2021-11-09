"هسبريس": المغرب سلم الجزائر 11 جزائريا وأجنبيا كانوا معتقلين بالسجون المغربية

أكدت صحيفة "هسبريس" المغربية أنه وفقا لمعلوماتها، فإن "المغرب سلم الجزائر 11 جزائريا وشخصا أجنبيا، كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض للاشتباه بتورطهم بقضايا إجرامية".

إقرأ المزيد

وأوضحت "هسبريس" أن "التسليم جرى مساء أمس الاثنين"، عبر المعبر الحدودي "زوج بغال"، لافتة إلى أنها "عاينت حركية غير معتادة بالمعبر الواقع بضواحي وجدة، الذي ظل مقفلا منذ سنوات بسبب القطيعة الجزائرية، إذ توافدت دوريات مكثفة للأمن من كلا الجانبين".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن "الأمر يتعلق بعملية تسليم لأشخاص من جنسية جزائرية وشخص آخر يحمل جنسية أوروبية، كانوا معتقلين بالسجون المغربية على ذمة مسطرة التسليم، حيث قضت محكمة النقض بالموافقة على طلب تسليمهم إلى السلطات القضائية الجزائرية".

المصدر: "هسبريس"