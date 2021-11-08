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الأردن.. القبض على مطلوب قتل شخصين وأصاب والدهما طعنا في إربد (فيديو)

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الأردن.. القبض على مطلوب قتل شخصين وأصاب والدهما طعنا في إربد (فيديو)
Reuters
الأردن.. القبض على شخص قتل اثنين وأصاب والدهما طعنا في اربد
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ألقت أجهزة الأمن الأردنية القبض على شخص أقدم على قتل إثنين وأصاب ثالثا طعنا إثر خلاف سابق بينهم في مدينة إربد.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد مساء الاثنين لمديرية شرطة محافظة إربد حول "قيام شخص بطعن شخصين ووالدهما في وسط مدينة إربد إثر خلاف سابق بين الطرفين المتجاورين".

وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور للمكان حيث تم مطاردة الجاني الذي لاذ بالفرار إلى أن ألقي القبض عليه.

وأفادت مديرية الأمن العام بأنه تم ضبط سلاح الجريمة التي قضى نتيجتها اثنين من الأبناء فيما نقل والدهما للمستشفى.

إلى ذلك، نشر مدونون ونشطاء في الأردن مقطع فيديو على "تويتر" قالوا إنه يعود للشاب الذي نفذ الجريمة.

وحسب المقطع الذي تم تداوله، يظهر شخص برفقة امرأة يحمل سلاحا أبيض في الطريق العام.

المصدر: RT + وسائل إعلام أردنية

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