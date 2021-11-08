الأردن.. مقتل شخصين وإصابة ثالث طعنا في إربد

أفادت وكالة "عمون" الأردنية اليوم الاثنين بأن شخصين قتلا وجرح ثالث طعنا في عراك وقع بمحافظة إربد.

وقال مصدر أمني للوكالة إن بلاغا ورد بوقوع مشاجرة في محافظة إربد بين عدد من الأشخاص حيث قام أحدهم بطعن 3 أشخاص ما أدى إلى وفاتين وإصابة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت للموقع وتم ضبط الشخص المعتدي والأداة الحادة التي استخدمها.

وأكد أنه تم إسعاف المصاب وفتح تحقيق في الحادث.

المصدر: "عمون"