الدفاع الروسية: منظمة "الخوذ البيضاء" تعد استفزازا شمال غرب سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن منظمة "الخوذ البيضاء" المرتبطة بالفصائل المسلحة الناشطة في سوريا تعد استفزازا في محافظة إدلب بهدف اتهام الحكومة السورية بشن ضربات عشوائية على المدنيين.

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وأفاد نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان صدر عنه مساء الأربعاء، بتلقي معلومات تتحدث عن "إعداد عناصر منظمة الخوذ البيضاء التي يزعم أنها إنسانية (والتي تعرف كذلك كالدفاع المدني) استفزازا بهدف اتهام القوات الحكومية بشن ضربات عشوائية على المنشئات المدنية والسكان المدنيين".

وأوضح كوليت أن المنظمة تجري اختيارا للمشاركين في التصوير المفبرك في بلدتي كفر كرمين وسرمدا بمحافظة إدلب.

وأضاف مدير مركز حميميم أنه "من المخطط بهدف التغطية على الاستفزاز إشراك ممثلين عن وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية وصلوا إلى منطقة إدلب لخفض التصعيد".

المصدر: RT