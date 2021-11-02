مركز المصالحة الروسي: إصابة 3 جنود سوريين في إطلاق نار من قبل مسلحين
Reuters SANA
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن إصابة 3 عسكريين سوريين جراء عمليات قصف من قبل جماعات مسلحة في مختلف المناطق السورية خلال اليوم الأخير.
وجاء في بيان لنائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري فاديم كوليت، بأن العسكريين السوريين أصيبوا في عمليات إطلاق النار بمحافظات اللاذقية وإدلب وحلب، اثنان منهم بنيران القناصة.
وأضاف البيان أن المركز الروسي رصد 9 عمليات قصف من قبل المسلحين في منطقة خفض التصعيد بشمال سوريا خلال اليوم الأخير.
وأوضح أن عناصر "جبهة النصرة" قصفوا مواقع الجيش السوري في محافظة إدلب 5 مرات، وفي حلب مرتين، وفي اللاذقية مرتين أيضا.
المصدر: "تاس"
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