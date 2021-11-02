وزير الخارجية اللبناني: ميقاتي كان يتمنى أن يجتمع مع وزير الخارجية السعودي في غلاسكو

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان يتمنى أن يجتمع مع وزير الخارجية السعودي في مؤتمر المناخ في غلاسكو، "لكن لا أظن أن السعوديين مستعدين".

وشدد بو حبيب على أنه "لم يكن هناك حوارا مع السعودية قبل مشكلة وزير الإعلام جورج قرداحي. السفير السعودي هنا لم يتعاط معنا قط... السفير السعودي كان هنا وكان يتعاطى مع الكثير من الساسة اللبنانيين لكنه لم يتعاط معنا"، مؤكدا "أننا ونحن للسعودية أن تبقى هنا، وطبعا تضايقنا إنه لا يتكلم معنا، لكن هذا لا يعني أننا سنتخذ أي إجراءات... فإذا لم يقوموا بأي اتصال في السابق فكيف تريدون أن يقوموا بالاتصال اليوم. هم يرفضون الاتصال بأي مسؤول بالحكومة".

وأضاف: "ميقاتي كان يتمنى أن يجتمع مع الوزير السعودي (في مؤتمر المناخ، لكن لا أظن أن السعوديين مستعدين لذلك. أنا كنت قد التقيت في بلغراد بالوزير السعودي وسلمنا على بعض ولكنه رفض أن نجلس مع بعض. هذه كانت قبل الوزير جورج قرداحي".

وأعلن بو حبيب أن "اعتذار الحكومة غير وارد لأن الحكومة لم تخطئ، وتصريح قرداحي كان قبل تشكيل الحكومة.. هل كنا مطلعين عليه؟ طبعا لا". وعن إمكانية استقالة قرداحي، قال: "من غير الواضح ما إذا كانت استقالته ستحل الخلاف مع السعودية في هذه المرحلة رغم أنها قد تكون كافية للآخرين في الخليج".

المصدر: "رويترز"