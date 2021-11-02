الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها في بيروت للتشاور بشأن تصريحات قرداحي

استدعت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، سفيرها في بيروت للتشاور بشأن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب في اليمن، مما خلق أزمة دبلوماسية مع الدول الخليجية.

واعتبرت الحكومة أن "تصريحات قرداحي إنحراف عن الموقف العربي الداعم للشرعية اليمنية".

يتبع..

المصدر: RT