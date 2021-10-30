لجنة أطباء السودان المركزية: قوات الأمن تطلق الرصاص الحي على متظاهرين في عدة مناطق بالخرطوم
قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن قوات أمن المجلس العسكري تقوم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بمنطقة أم درمان ومناطق أخرى بالعاصمة السودانية.
وأضافت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم السبت في بيان لها، "ارتقى إثر ذلك شهيدان كما أسلفنا قبلا، ويوجد عدد من الجرحى".
وأردفت اللجنة: "نؤكد أننا والثوار نرصد كل شيء، وأن العالم كله يشاهد جرائم الانقلابيين، مما يزيدهم عزلة فوق عزلتهم".
وأشار البيان إلى "أن الثورة مدها كاسح ورصدها مستمر، ولن يفلت مجرم من عقابها القادم لا محالة، وكلما ارتكب الانقلابيون جرما كلما قاربوا من السقوط بالغضب الشعبي العارم".
وكانت الحكومة السودانية التي أعلن الجيش حلها، دعت في وقت سابق من اليوم السبت، الأجهزة الأمنية إلى الامتناع عن إستخدام العنف تجاه المواطنين الرافضين لسيطرة العسكريين على الحكم وتقويض الإنتقال الديمقراطي.
المصدر: RT
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