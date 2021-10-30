 
مباشر

لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل شخصين في منطقة أم درمان برصاص قوات الأمن

أخبار العالم العربي

لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل شخصين في منطقة أم درمان برصاص قوات الأمن
Reuters
احتجاجات في السودان، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmib

قتل شخصان اليوم السبت في منطقة أم درمان في العاصمة الخرطوم برصاص قوات أمن المجلس العسكري في السودان، حسب ما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية.

إقرأ المزيد
الحكومة السودانية تدعو الأجهزة الأمنية للامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين
الحكومة السودانية تدعو الأجهزة الأمنية للامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين

وأضافت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، إن "الشخصين قتلا جراء طلق ناري بالرأس وآخر بالبطن خلال احتجاجات في منطقة أم درمان بالخرطوم" احتجاجا على استيلاء العسكريين على السلطة في البلاد.

وكانت الحكومة السودانية التي أعلن الجيش حلها، دعت في وقت سابق من اليوم السبت، الأجهزة الأمنية إلى الامتناع عن إستخدام العنف تجاه المواطنين الرافضين لسيطرة العسكريين على الحكم وتقويض الإنتقال الديمقراطي.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا