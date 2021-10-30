 
مباشر
عاجل
بوتين يدعو دول مجموعة العشرين إلى الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا

لبنان..توتر وإطلاق نار كثيف بمخيم عين الحلوة على خلفية مقتل "أبو دبوس" من جماعة "جند الشام" (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان..توتر وإطلاق نار كثيف بمخيم عين الحلوة على خلفية مقتل
Reuters Ali Hashisho
مسلح في مخيم عين الحلوة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmfp

أفاد الإعلام اللبناني بأن "مخيم عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين يشهد توترا واستنفارا عسكريا كبيرا، على خلفية مقتل الناشط الإسلامي المدعو، حسن أبو دبوس.

إقرأ المزيد
اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

وأشار موقع "لبنان 24" إلى أنه تم تسجيل إطلاق نار كثيف داخل المخيم وتحديدا في حي الطوارئ، ما أسفر عن إصابة الفتى "خ.ن" في كتفه، لافتا إلى أنه بسبب تدهور الأوضاع هناك، نزح الكثير من الأهالي إلى خارج المخيم، وسط ترقب وحذر كبير، في حين سجل انتشار مسلح كثيف لعناصر جماعة "جند الشام"، حيث يشار إلى أن أبو دبوس ينتمي إلى هذه الجماعة. 

كما جرى إخلاء المدارس داخل المخيم من الطلاب، في حين أن الهلع أصاب صفوف الأهالي الذين شرعوا في مغادرة منازلهم وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات مسلحة. 

وكات قناة "الجديد" قد أكدت مقتل الناشط الإسلامي حسن أبو دبوس داخل محله في منطقة الطوارئ بمخيم عين الحلوة، موضحة أن مجهولا أطلق النار عليه وأصابه بشكل مباشر.

المصدر: "الجديد" + "لبنان 24"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا