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اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

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اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
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تدوي أصوات اطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان وسط أخبار عن اشتباكات اندلعت على خلفية قيام قوات الأمن الوطني الفلسطينية باعتقال أحد عناصر "جند الشام" سابقا مصطفى الفران.

ولفت موقع "النشرة" اللبناني، إلى أن "الأمن الوطني الفلسطيني اعتقل الفران وسلمه إلى مخابرات الجيش اللبناني عند منطقة البركسات - الفيلات، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بقضية جنائية".

 

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